Привлекательная мать-одиночка успешно противостоит преступникам и коррупции. Красавицу Татьяну Емельянову назначают на должность федерального судьи крупного областного центра России. На ее плечи ложится ответственность за судьбы многих людей. Татьяна принципиальна, справедлива и неподкупна. Она в одиночку воспитывает сына, хотя и мечтает растить ребенка в полной семье. Каждый день женщина сталкивается со множеством проблем, которые кажутся неразрешимыми. Но ее природное желание докопаться до истины и крепкий ум всегда приходят на помощь в трудных ситуациях.