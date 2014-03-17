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Киноафиша Сериалы Личное дело

Личное дело (2014 - 2014)

Личное дело 16+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 22 часа 30 минут
О чем сериал

Привлекательная мать-одиночка успешно противостоит преступникам и коррупции. Красавицу Татьяну Емельянову назначают на должность федерального судьи крупного областного центра России. На ее плечи ложится ответственность за судьбы многих людей. Татьяна принципиальна, справедлива и неподкупна. Она в одиночку воспитывает сына, хотя и мечтает растить ребенка в полной семье. Каждый день женщина сталкивается со множеством проблем, которые кажутся неразрешимыми. Но ее природное желание докопаться до истины и крепкий ум всегда приходят на помощь в трудных ситуациях.

В ролях
В ролях
Илья Шакунов
Илья Шакунов
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Никита Панфилов
Никита Панфилов
Михаил Жонин
Михаил Жонин
Валерия Гуляева
Константин Корецкий
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Личное дело - Сезон 1 Сезон 1
2014, 30 эпизодов
 
Кадры из сериала
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