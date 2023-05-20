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Постер сериала Абонемент на расследование. Ночной гость
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Киноафиша Сериалы Абонемент на расследование. Ночной гость

Абонемент на расследование. Ночной гость (2023 - 2023)

Абонемент на расследование. Ночной гость 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

«Абонемент на расследование. Ночной гость» – это детективный сериал о провинциальной полицейской Гликерии Давыдовой. Однажды женщина вместе со своей командой отправляется на срочный вызов: переехавший из столицы библиотекарь Станислав Талич уверяет, что он увидел в мусорном баке тело блондинки. Вот только никакого тела там не обнаруживается. Но едва Гликерия решает, что у мужчины разыгралось воображение, как в газете появляется объявление об исчезновении девушки, полностью соответствующей его описанию трупа.

В ролях
В ролях
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Виктор Михайлов
Артем Осипов
Артем Осипов
Дмитрий Готсдинер
Дмитрий Готсдинер
Ирина Чериченко
Ирина Чериченко
Софья Зайка
Софья Зайка
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Абонемент на расследование. Ночной гость - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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