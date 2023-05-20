«Абонемент на расследование. Ночной гость» – это детективный сериал о провинциальной полицейской Гликерии Давыдовой. Однажды женщина вместе со своей командой отправляется на срочный вызов: переехавший из столицы библиотекарь Станислав Талич уверяет, что он увидел в мусорном баке тело блондинки. Вот только никакого тела там не обнаруживается. Но едва Гликерия решает, что у мужчины разыгралось воображение, как в газете появляется объявление об исчезновении девушки, полностью соответствующей его описанию трупа.