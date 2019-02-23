«Шахматная королева» – это российский криминальный мини-сериал, действие которого разворачивается в конце восьмидесятых годов. Молодая гениальная шахматистка Ангелина Горегляд уезжает из СССР на Запад. За границей она неожиданно увлекается литературой и создает серию загадочных детективных романов. Тем временем кто-то похищает редкие бриллианты с выставки. Проходят годы, и потомки Ангелины обнаруживают в ее рукописях ключ к разгадке этого ограбления. Собрать пазл воедино должна ее племянница Вера.