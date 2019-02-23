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Постер к сериалу Шахматная королева
Постер к сериалу Шахматная королева
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Киноафиша Сериалы Шахматная королева
Шахматная королева (2019 - 2019) Шахматная королева 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 8 минут
О чем сериал

«Шахматная королева» – это российский криминальный мини-сериал, действие которого разворачивается в конце восьмидесятых годов. Молодая гениальная шахматистка Ангелина Горегляд уезжает из СССР на Запад. За границей она неожиданно увлекается литературой и создает серию загадочных детективных романов. Тем временем кто-то похищает редкие бриллианты с выставки. Проходят годы, и потомки Ангелины обнаруживают в ее рукописях ключ к разгадке этого ограбления. Собрать пазл воедино должна ее племянница Вера.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Алёна Коломина
Алёна Коломина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шахматная королева - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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