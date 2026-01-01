Спектакль Ай да Пушкин! Ай да...!

Музыкальный спектакль «Руслан и Людмила» в Театре «Русская песня»

В Театре «Русская песня» пройдет музыкальный спектакль по мотивам поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Режиссер Дмитрий Петрунь и хореограф Павел Ивлев создали уникальную постановку, которая сочетает в себе классическую литературу и современные технологии.

Спектакль насыщен интерактивными элементами и визуальными спецэффектами. Зрители не просто наблюдают за тем, что происходит на сцене — они становятся участниками спасательной миссии Руслана. Их действия могут предопределить дальнейшее развитие сюжета.

Фантастический мир Пушкина

«Ай да Пушкин!» — воскликнут зрители, увидев эту волшебную интерпретацию поэмы. Режиссер Дмитрий Петрунь блестяще передал таинственный и парадоксальный мир пушкинских персонажей, создав атмосферу, наполненную фэнтези, магией и множеством визуальных эффектов в стиле шоу Цирка Дю Солей.

Зрители окажутся среди зелёных лесов и зыбких болот, где прячутся коварные ведьмы. В подземной пещере обитает вещий старец Финн, а в озёрах живут черти и русалки. Под небом парят диковинные птицы, а на деревьях светят чудесные фонари. Это — царство колдуна Черномора, похитившего Людмилу. Руслану предстоит преодолеть множество преград, а герои других пушкинских сказок готовы ему помочь.

Каждый зритель может стать частью этой сказочной истории. Кто знает, возможно, её продолжение зависит именно от вас?

Действующие лица и исполнители

Саша Пушкин — Андрей Шачнев

Александр Пушкин — Иван Замотаев

Руслан — Александр Носик / Арсений Климов

Людмила — Юлия Зимина

Князь Владимир — Вячеслав Манучаров / Борис Хвошнянский

Финн — Вячеслав Манучаров / Борис Хвошнянский

Финн молодой — Павел Арламов

Наина — Надежда Бабкина

Наина молодая — Валентина Безух

Черномор — Никита Тарасов / Александр Варнаев

В спектакле принимают участие Московский государственный ансамбль «Русская песня», балет «Живая планета» и фолк-рок группа «После 11».