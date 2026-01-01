Ай да Пушкин! Ай да...!
Киноафиша Ай да Пушкин! Ай да...!

Спектакль Ай да Пушкин! Ай да...!

Постановка
Театр «Русская песня». Основная сцена 12+
О спектакле

Музыкальный спектакль «Руслан и Людмила» в Театре «Русская песня»

В Театре «Русская песня» пройдет музыкальный спектакль по мотивам поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Режиссер Дмитрий Петрунь и хореограф Павел Ивлев создали уникальную постановку, которая сочетает в себе классическую литературу и современные технологии.

Спектакль насыщен интерактивными элементами и визуальными спецэффектами. Зрители не просто наблюдают за тем, что происходит на сцене — они становятся участниками спасательной миссии Руслана. Их действия могут предопределить дальнейшее развитие сюжета.

Фантастический мир Пушкина

«Ай да Пушкин!» — воскликнут зрители, увидев эту волшебную интерпретацию поэмы. Режиссер Дмитрий Петрунь блестяще передал таинственный и парадоксальный мир пушкинских персонажей, создав атмосферу, наполненную фэнтези, магией и множеством визуальных эффектов в стиле шоу Цирка Дю Солей.

Зрители окажутся среди зелёных лесов и зыбких болот, где прячутся коварные ведьмы. В подземной пещере обитает вещий старец Финн, а в озёрах живут черти и русалки. Под небом парят диковинные птицы, а на деревьях светят чудесные фонари. Это — царство колдуна Черномора, похитившего Людмилу. Руслану предстоит преодолеть множество преград, а герои других пушкинских сказок готовы ему помочь.

Каждый зритель может стать частью этой сказочной истории. Кто знает, возможно, её продолжение зависит именно от вас?

Действующие лица и исполнители

  • Саша Пушкин — Андрей Шачнев
  • Александр Пушкин — Иван Замотаев
  • Руслан — Александр Носик / Арсений Климов
  • Людмила — Юлия Зимина
  • Князь Владимир — Вячеслав Манучаров / Борис Хвошнянский
  • Финн — Вячеслав Манучаров / Борис Хвошнянский
  • Финн молодой — Павел Арламов
  • Наина — Надежда Бабкина
  • Наина молодая — Валентина Безух
  • Черномор — Никита Тарасов / Александр Варнаев

В спектакле принимают участие Московский государственный ансамбль «Русская песня», балет «Живая планета» и фолк-рок группа «После 11». Не упустите возможность увидеть это захватывающее театральное событие!

В ролях
Ноябрь
Декабрь
7 ноября суббота
17:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 900 ₽
5 декабря суббота
17:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 900 ₽

