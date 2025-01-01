Меню
Чужих мужей не бывает
Спектакль Чужих мужей не бывает

Спектакль Чужих мужей не бывает

16+
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия о запутанных отношениях с неожиданными поворотами

Приглашаем вас на комедийный спектакль «Чужих мужей не бывает», где события развиваются в самом центре Дублина.

Любовные хитрости

Главная героиня, Элизабет, живёт в шикарной квартире и встречается сразу с двумя женатыми мужчинами. Она уверена, что чужих мужей просто не существует, а такие отношения помогают решить её финансовые проблемы. Однако жизнь Элизабет меняется, когда неожиданно приезжает её подруга Аннет. Налаженная схема рушится, и квартира становится местом сбора всех — изменщиков-мужей, рассерженных жен и, конечно, самих героинь.

Непредсказуемые повороты

Как Элизабет и Аннет справятся с возникшими трудностями и распутают этот запутанный клубок? Узнайте в увлекательной комедии, полной юмора и неожиданных поворотов.

Не пропустите эту захватывающую историю о любви, интригах и поисках выхода из трудной ситуации!

Режиссер
Сергей Ефремов
Сергей Ефремов
В ролях
Петр Красилов
Петр Красилов
Любовь Тихомирова
Любовь Тихомирова
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Андрей Кайков
Андрей Кайков
Мария Фурсенко

В других городах

Красноярск, 10 марта
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
19:00 от 2000 ₽

