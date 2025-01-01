Меню
Франсуа Трюффо
Награды
Награды и номинации Франсуа Трюффо
François Truffaut
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Франсуа Трюффо
Оскар 1975
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1960
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1959
Лучший режиссер
Победитель
Премия OCIC
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1964
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Best Direction
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Best Foreign Language Film
Номинант
Best Foreign Language Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1966
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1976
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1979
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1977
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 1962
Золотой берлинский медведь
Номинант
