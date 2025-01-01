Калифорния, 1907-й год. В городке Голдвуде из-за ремонта железной дороги застревает японская делегация борцов сумо, которая направляется в Вашингтон для встречи с президентом Теодором Рузвельтом. В Голдвуде запрещено ношение огнестрельного оружия, и когда жестокая банда во главе с безжалостным Джарреттом Кингри (Джо Корнет) нападает на жителей, прославленные сумоисты вынуждены объединиться с Максом (Александр Невский), стрелком русского происхождения — единственным, кто может противостоять угрозе.