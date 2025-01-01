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Киноафиша Фильмы Бескрайний Запад

Бескрайний Запад

The Wide West
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Калифорния, 1907-й год. В городке Голдвуде из-за ремонта железной дороги застревает японская делегация борцов сумо, которая направляется в Вашингтон для встречи с президентом Теодором Рузвельтом. В Голдвуде запрещено ношение огнестрельного оружия, и когда жестокая банда во главе с безжалостным Джарреттом Кингри (Джо Корнет) нападает на жителей, прославленные сумоисты вынуждены объединиться с Максом (Александр Невский), стрелком русского происхождения — единственным, кто может противостоять угрозе.

Страна США
Год выпуска 2025
Бюджет $900 000
Производство Hollywood Storm
Другие названия
The Wide West, Бескрайний Запад
Режиссер
Джо Корнет
Джо Корнет
В ролях
Александр Невский
Александр Невский
Джо Корнет
Джо Корнет
Ник Бэйлли
Kerry Goodwin
Татьяна Нева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

2.1
Оцените 11 голосов
3 IMDb
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Бескрайний Запад
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