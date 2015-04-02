Запретное царство
– Помешанный на кун-фу американский подросток Джейсон случайно находит в магазинчике в Чайнатауне волшебный посох, который переносит его в древний Китай, где он присоединяется к группе мастеров восточных единоборств, чтобы помочь им освободить легендарного Царя Обезьян.
Фильмов в Джетом Ли смотрел не много, но они все-таки нравились, т.к. в них была что-то. Но как правильно заметил в какой-то рецензии, если джеки все-таки все-таки предпочитал защиту, то Ли наподение. У Ли были просто боевики, хоть и не пролие, а у Джеки были комедии. Это даже не назвать боевиком, просто комедия. Джеки это Джеки, этим все сказано. У него свой жанр, который мне безумно нравился.
Ну дав вот, все-таки пошел я на это кино. То что это будет сказка понятно и так с первых слов в описании фильма, но Джеки... у него все фильмы сказочные. Не знаю что повлеяло, толи то что я был в кинотеатре только в двоем с девушкой (первый раз такое. Только мы и больше никого), то ли кино такое, но мне очень понравилось. Сюжет? Ну не то чтобы классический, но и не лишен новизны. Юмор? Он есть! Драки? Тоже есть. А Джеки. Что он выделывает. В свои то годы... честно сказать я не ожидал такого. Ала, пьяный мастер. Как он их там раскидывал. Но он не лезет в драку, он защищается. Но его практически убивают в фильме. Честно сказать я не ожидал такого удара по своей нервной системе. Какая девешка рядом со мной на соседнем кресле? Джеки присмерти, вот что важно. А Джет ли не хочет его спасать??? Вот гад. Понятно что 2 ночи ждать герой не будет... я сам бы не стал ждать. Но честно сказать когда герой джета ли прямо так убедительно говорил что надо ждать, я поверил, что чан умрет.... нет, как умрет... оне не омжет...это же джеки чан, он не может умерет по определению. Он бессмертен и не потому что сюжет такой, а потому что это Джеки чан, его нельзя убить. Это же джеки.... вообщем я растроился, но бой, мочилово, кромсалово. Думал Главный герой замочет эту блондиначку не лишенную каких-то магиеский чар и волшебных волос, но он ее не победил... ну и правильно, тренироваться надо годами :-) Вообщем Ли пришел на выручку. Ну правильно, я сам бы пришел :-)))) Воообщем кино мне очень порадовало.
Может оно не совсем оришигальное, но после всего того, что я видел за последние пару лет, оно реально меня зацепило. А те слова которые Джеки говорил умирая, которые он говорил про сердце и про то что оно у него не раз билось в следствии того, какую дорогу он выбрал... ребяла... у меня сердце ЙОкнуло честно сказать!
Так что высказывание многих людей я просто не понимаю. Идя на фильм, где есть Джеки чан уже понятно что будет сказка. Это как оксиома. Если джеки значит это будет не очень серьезное кино, ну как уж сложилось с тех времен, когда Джеки начал сниматься. Тут есть какая-то гармония что ли, есть свой какой-то юмор, свой юмор, юмор не в стиле "Самый лучший фильм", а в стиле Джеки чана. Вообщем фильм лично мне очень понравилса, возможно потому что я хотел бы оказаться на месте того парня, возможно что я еще с дестских времен представлял себя на его месте, а тут увидел (хоть и не себя), то что хотел. Возможно потому что Джеки несмотря на свой возраст показывает то, что он давно уже не показывал. Попривыкали к матрице...ала, почему и зачем. Тут все проще
Вообщем, я доволен. Мне понравилось.... и в колекции этот фильм будет!
Ну а как же иначе. Сцена где герой все понимает в конце просто обязательна. Ну нельзя всех убить, что бы главный герой погиб и все. Искрометных юмор нужен? Привиди пример где он есть, но чтобы уж прямо искрометнее некуда. Лично мне кажется, что юмора здесь именно столько сколько нужно. Это не пародия же и не юмористическая картина, это комедия с Джеки чаном, а это простите меня другой жанр! Бееее!
Изучение кунг-фу за 3 дня? Да легко! Нужно лишь поверить. Если уж парень перенесся из нью-йорка в китай в какой-то там лохматый год, если уж самый главный гад (который повелитель армии или как-то так) может делать каменные статуи из людей, а кто-то пьет волшебное зелье и становиться бессмертным... то уж изучение боевых искусств за 3 дня это мелочи.
Авторизация по e-mail