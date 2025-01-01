Меню
Хью Бонневилль
Награды
Награды и номинации Хью Бонневилль
Hugh Bonneville
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Хью Бонневилль
Золотой глобус 2012
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2016
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA 2015
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA 2013
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA 2012
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Берлинале 2002
Актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
