Награды

Награды и номинации Хью Бонневилль

Награды и номинации Хью Бонневилль
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Берлинале 2002 Берлинале 2002
Актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
