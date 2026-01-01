Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Беатрис Стрэйт
Награды
Награды и номинации Беатрис Стрэйт
Beatrice Straight
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Беатрис Стрэйт
Оскар 1977
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Single Performance by a Supporting Actress in a Comedy or Drama Series
Номинант
Золотая малина 1987
Худшая женская роль второго плана
Номинант
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