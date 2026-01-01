Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Мелвин Дуглас
Награды
Награды и номинации Мелвин Дуглас
Melvyn Douglas
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Мелвин Дуглас
Оскар 1980
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1964
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1971
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучший актёр второго плана
Победитель
Золотой глобус 1971
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role in a Drama
Победитель
Primetime Emmy Awards 1966
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role in a Drama
Номинант
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
Яблочную кожуру засыпаю солью и корицей — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: дома пахнет, как в магазине парфюма
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань
«Не было печали – просто проходили тесты»: угадайте 5 советских фильмов по жаркому пейзажу, пока лето не ушло окончательно
«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?
Над скалой висели трое: наш ответ дорамам с Эйдельштейном добрался до Кореи и внезапно стал хитом
В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить