Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Морин Стейплтон
Награды
Награды и номинации Морин Стейплтон
Maureen Stapleton
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Морин Стейплтон
Оскар 1982
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 1979
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1971
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1959
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1982
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1972
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1959
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role in a Drama
Победитель
Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Lead Actress in a Drama or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Lead Actress in a Special Program - Drama or Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1959
Best Single Performance by an Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
«Ща вернусь»: нейросеть придумала сценарий для «русского Терминатора» и получилось шикарно — Козловский и Снигирь в главных ролях
Где родители Маши и почему они не ищут дочь: фанаты «Маши и Медведя» придумали пять безумных теорий
В этих хоррорах женщины не жертвы, они — само зло: 5 фильмов, где главные героини страшнее монстров
«Миротворец» не один: вот 5 сериалов, где все так же безумно и весело — а у последнего рейтинг выше 8
Уверены, что «шарите» в турдизи как рыба в воде? А вот и нет: проверьте, как хорошо вы помните «Великолепный век» (тест)
Визуальные шедевры: в топ-7 самых ошеломляющих фильмов за 50 лет — шедевр из Болливуда и советская классика (и куда ж без Нолана)
Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует
«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости
Этот индийский фильм собрала в прокате 1,5 миллиарда за день и побил сразу несколько рекордов: но стать хитом в России не сумел
Хюррем или Махидевран? Тест покажет, как хорошо вы помните первый сезон «Великолепного века»
Этот новый вестерн-ужастик шокировал даже Стивена Кинга — у фильма приличные оценки и впечатляющие результаты спустя неделю после релиза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667