В ролях
Тереза Энн Савой
Drusilla
Джанкарло Бадесси
Claudius
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Гор Видал
Композитор
Troy Sterling Nies
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
2 часа 53 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
17 мая 2023
Дата выхода
|16 августа 2024
|США
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|NC-17
|17 мая 2023
|Франция
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|2 октября 2024
|Чехия
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Сборы в мире
$102 681
Производство
Sunshine Mesa, Vitagraph Films, Penthouse Films International
Другие названия
Caligula: The Ultimate Cut, Gore Vidal's Caligula: The Ultimate Cut, Caligula, Caligula MMXX, Calígula: O Corte Final, Калигула: Окончательная версия, カリギュラ 究極版