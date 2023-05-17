Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Калигула
6.6
Киноафиша Фильмы Калигула
6.6

Калигула

, 2023
Caligula: The Ultimate Cut
США / детектив / 18+
Постер фильма Калигула
6.6

В ролях

Малкольм МакДауэлл
Малкольм МакДауэлл
Caligula
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Caesonia
Джон Гилгуд
Джон Гилгуд
Nerva
Джон Стайнер
Гуидо Маннари
Macro
Паоло Боначелли
Леопольдо Триесте
Леопольдо Триесте
Charicles
Адриана Асти
Ennia
Питер О’Брайэн
Tiberius
Тереза Энн Савой
Drusilla
Джанкарло Бадесси
Claudius
Bruno Brive
Gemellus
Режиссер Тинто Брасс
Сценарист Гор Видал
Композитор Troy Sterling Nies
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 53 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 17 мая 2023
Дата выхода
16 августа 2024 США NC-17
17 мая 2023 Франция
2 октября 2024 Чехия
Сборы в мире $102 681
Производство Sunshine Mesa, Vitagraph Films, Penthouse Films International
Другие названия
Caligula: The Ultimate Cut, Gore Vidal's Caligula: The Ultimate Cut, Caligula, Caligula MMXX, Calígula: O Corte Final, Калигула: Окончательная версия, カリギュラ 究極版

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 29 мая 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
Эти детективы НТВ незаслуженно остаются в тени «Невского» и «Шефа»: 5 шикарных сериалов с рейтингом от 8.1
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше