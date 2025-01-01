Меню
Пегги Эшкрофт
Награды
Награды и номинации Пегги Эшкрофт
Peggy Ashcroft
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Пегги Эшкрофт
Оскар 1985
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1985
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1986
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Best Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Best Actress
Победитель
Best Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Best Actress
Номинант
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best British Actress
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1989
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Best Actress
Победитель
Best Actress
Победитель
Best Actress
Победитель
