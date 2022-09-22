Что случилось с бездомной из «Один дома 2»: ее любому станет жаль

Если в оригинальном фильме «Один дома» Кевин в исполнении Маколея Калкина пугался странного старика, убиравшего снег по соседству, то в сиквеле страх у него вызывала женщина в лохмотьях. Бренда Фрикер сыграла бездомную, которая подкармливала птиц в Центральном парке и помогала главному герою. Даже небольшую роль актриса смогла сделать яркой и запоминающейся. Такой опыт у нее уже был: в 1990 году она получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в ленте «Моя левая нога».

Фрикер активно снималась до 2011 года, а затем пропала с больших экранов. Ее личная жизнь сложилась довольно печально, поэтому к 77 годам она осталась в одиночестве. В подкасте Рэя Д’Арси Бренда призналась, что не любит долгие зимние вечера, так как проводит их в одиночестве. Спасается она лишь общением с любимой собакой и старыми фильмами, однако «Один дома 2» актриса не пересматривает.

Особую грусть она испытывает в Новый год. Когда все жители страны обнимаются и загадывают желания, Фрикер чувствует себя покинутой.