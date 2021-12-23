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Наталия Орейро
Наталия Орейро
Natalia Oreiro
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Наталия Орейро
Natalia Oreiro
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Дата рождения
19 мая 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Наталия Орейро
Родилась 19 мая 1977 года. Монтевидео, Уругвай.
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Фильмография Наталия Орейро
Ненастоящий папа
комедия, драма
2022, Аргентина
5.0
Супер крейзи
комедия
2018, Аргентина
7.0
Ваколда
драма, исторический, триллер
2013, Аргентина / Франция / Испания / Норвегия
7.0
Подпольное детство
исторический, драма
2011, Аргентина / Испания / Бразилия
6.0
Моя первая свадьба
мелодрама, комедия
2011, Аргентина
6.0
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Наталия Орейро объявлена лицом телеканала «Суббота»
Не так давно актриса получила российское гражданство.
Написать
23 декабря 2021 16:16
Наталия Орейро получила российское гражданство
После присяги певицы россиянином станет и ее сын.
Написать
26 октября 2021 16:20
Россия глазами Голливуда: чем наша Родина покоряет западных актеров
Понять загадочную русскую душу и проникнуть в тайны русской культуры пытаются многие и за пределами нашей страны. В их числе и голливудские звезды, которые не раз признавались в любви к России. Кто именно — узнаете из нашей статьи.
Написать
21 июля 2021 19:30
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Статьи о персоне
Слава Волочковой покоя не дает: оголившаяся Наталья Орейро вызвала оторопь
Знаменитость не боится чувственных образов.
Написать
6 апреля 2022 13:55
«Игра в поддавки»: зрители призвали вернуть Наталью Орейро в «Музыкальную интуицию»
Многие признались, что смотрят проект только ради Наталии.
1 комментарий
22 марта 2022 15:05
«Нескрываемая неприязнь»: зрители отказываются смотреть «Музыкальную интуицию» из-за Натальи Орейро
Поклонникам не понравился второй сезон проекта.
4 комментария
16 марта 2022 13:10
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