Россия глазами Голливуда: чем наша Родина покоряет западных актеров

Понять загадочную русскую душу и проникнуть в тайны русской культуры пытаются многие и за пределами нашей страны. В их числе и голливудские звезды, которые не раз признавались в любви к России. Кто именно — узнаете из нашей статьи.