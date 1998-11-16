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Киноафиша Сериалы Дикий ангел

Дикий ангел (1998 - 1999)

Известная аргентинская мыльная опера с Наталей Орейро в главной роли Muñeca Brava 18+
Год выпуска 1998
Страна Аргентина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Telefe
Продолжительность сериала 135 часов 0 минут

О чем сериал

«Дикий ангел» — известный аргентинский сериал, выходящий на канале Telefe с 1998 по 1999 год. Мыльная опера была переведена более чем на 80 языков мира, в том числе и на русский. В центре сюжета — богатая и влиятельная семья Де Карло, хранящая множество самых разных тайн. Один из таких секретов — незаконнорожденный ребенок, который появился после романа наследника с одной из служанок. Беременная женщина покинула дом в неизвестном направлении. С тех пор ее поиски не дают покоя его бабушке, мечтающей найти внука или внучку. Волею судьбы через 18 лет после своего рождения этот ребенок оказывается в семье Де Карло, однако никто из них даже не подозревает об этом.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Наталия Орейро
Наталия Орейро Milagros
Facundo Arana Ivo Di Carlo
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Дикий ангел - Сезон 1 Сезон 1
1998, 270 эпизодов
 
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