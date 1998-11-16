«Дикий ангел» — известный аргентинский сериал, выходящий на канале Telefe с 1998 по 1999 год. Мыльная опера была переведена более чем на 80 языков мира, в том числе и на русский. В центре сюжета — богатая и влиятельная семья Де Карло, хранящая множество самых разных тайн. Один из таких секретов — незаконнорожденный ребенок, который появился после романа наследника с одной из служанок. Беременная женщина покинула дом в неизвестном направлении. С тех пор ее поиски не дают покоя его бабушке, мечтающей найти внука или внучку. Волею судьбы через 18 лет после своего рождения этот ребенок оказывается в семье Де Карло, однако никто из них даже не подозревает об этом.