«Супер крейзи»: Рецензия Киноафиши

Пилар (Наталия Орейро) живёт с ленивым и вечно храпящим мужчиной, тайно вздыхает по старому другу и пытается удержаться на плаву в рекламном бизнесе. Но с каждым днём её дела всё хуже: босс нанимает юную инстаблогершу, чтобы придумывать более современный контент, воду отключают, машину эвакуируют. В общем, сплошная чёрная полоса. Но одна случайная встреча ночью меняет жизнь Пилар: по совету таинственного старика она проводит ритуал и просыпается совсем другим человеком. Вот только героиня ещё сама не понимает, поможет ли ей это в жизни или лишь разрушит то, что уже есть.

Аргентинский режиссёр Мартино Сайделис для своего полнометражного дебюта выбрал интересную тактику: он взял сюжет чилийского фильма Николаса Лопеса «Я не сумасшедшая» и сделал ремейк, дав максимум экранного времени всеобщей любимице Орейро. И это, пожалуй, всё, что нужно знать о «Супер крейзи». Фильм снят на сто процентов для поклонников Наталии, которая то преувеличенно страдает, то вдруг становится настоящим ураганом. Второе актрисе идёт больше. Фан-клуб наверняка останется доволен и яркими костюмами (особенно после середины фильма), и дерзким поведением героини.

«Супер крейзи»

Остальным же заявленного безумия покажется маловато. Авторы выбрали слишком уж стандартную историю, которую обыгрывали в фильмах разных жанров уже десятки раз. Сначала зрителя знакомят с героиней, погрязшей в буднях: нелюбимый мужчина рядом, проблемы на работе, даже подруга не слушает. А потом ей дают возможность обновить и изменить свою жизнь. Мораль: всё в ваших руках, заботьтесь о своих интересах.

Сюжету очень не хватает живости. Все персонажи, кроме главной героини, прописаны слабо и кажутся простейшими плоскими функциями без индивидуальности и предыстории: мужчины сплошь мягкие и неповоротливые, а женщины надменны и эгоистичны. Понять, как Пилар попала в их общество, трудновато, поэтому нет особых переживаний, когда она начинает выбираться из своих проблем.

Да и видно, что Орейро слишком тесно в роли, которая изначально писалась не под неё. Она просто пытается переиграть оригинал, добавив больше экспрессии. Но чаще это лишь разрушает всю драматическую основу, а до настоящей комедии всё равно недотягивает. Большинство шуток строится только на том, что героиня грубит тем, кого раньше боялась, а иногда ещё и дерётся.

Но всё же даже в таком простом сюжете есть пара неплохих моментов. Во-первых, слишком часто в книгах и кино продвигают идею, что нужно просто быть честным и всё говорить прямо. Вот только для героини фильма такие поступки скорее опасны, нежели полезны. И оказывается, что нужно не только разрушить закостенелую жизнь, но и начать строить что-то новое.

«Супер крейзи»

А во-вторых, что совсем удивительно для мелодраматического фильма, тем более из романтичной Аргентины, авторы позволили Пилар быть счастливой самой по себе, а не связывать её самореализацию с очередным мужчиной.

К сожалению, чтобы проникнуться этими идеями, придётся очень постараться поверить в происходящее. Ведь чуть ли не главную ставку в мотивации героини делают на то, что её все окружающие называют старой и, главное, толстой. Вряд ли, глядя на Наталию Орейро, кто-то всерьёз сможет поверить в подобные комплексы. Тут уж стоило бы позвать менее яркую актрису.

Но, как уже сказано выше, без неё вряд ли состоялся бы сам фильм. А потому поклонники Орейро в очередной раз с большим удовольствием увидят свою любимицу на экране плачущей, кричащей, дерущейся и даже немного читающей рэп. Большего от «Супер крейзи» ждать не стоит. Да и вряд ли кто-то этого хотел.

Алексей Хромов