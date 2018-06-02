Супер крейзи, 2018

В ремейке фильма чилийского режиссера Николаса Лопеса «Без фильтра» Наталия Орейро доказывает, что любовь к Челентано и ранним отходам ко сну не дает молодежи преимуществ перед ней.

Режиссеры любой национальной кинематографии так или иначе обращаются к сюжету о гадком утенке. Его-то и выбирает для своего первого полного метра режиссер Мартино Сайделис и вместе со звездой «Дикого ангела» Наталией Орейро переносит на большой экран историю о Пилар, которая решила взбунтоваться против заносчивой молодежи. Кроме Орейро, в проекте приняла участие и другая звезда латиноамериканской музыки — Диего Торрес.

В жизни Пилар (Наталия Орейро), казалось бы, есть все, чего только можно пожелать: муж, стабильная работа, друзья. В действительности ее муж Хавьер (Фернан Мирас) — бездельник, уверовавший в свое гениальное художественное видение, коллеги в рекламном агентстве делают ставку на молодость, а ее готовы списать со счетов, а подруга слишком одержима проблемами со своим бывшим, чтобы выслушать Пилар. Экс-возлюбленный Пабло (Диего Торрес) регулярно возвращается в ее жизнь, каждый день она борется с мелкими неприятностями, но все-таки не жалуется. Пока однажды, проведя странный ритуал, не решает смело высказывать свои мысли по любому поводу.