Супер крейзи, 2018

В ремейке фильма чилийского режиссера Николаса Лопеса «Без фильтра» Наталия Орейро доказывает, что любовь к Челентано и ранним отходам ко сну не дает молодежи преимуществ перед ней.
Режиссеры любой национальной кинематографии так или иначе обращаются к сюжету о гадком утенке. Его-то и выбирает для своего первого полного метра режиссер Мартино Сайделис и вместе со звездой «Дикого ангела» Наталией Орейро переносит на большой экран историю о Пилар, которая решила взбунтоваться против заносчивой молодежи. Кроме Орейро, в проекте приняла участие и другая звезда латиноамериканской музыки — Диего Торрес.
В жизни Пилар (Наталия Орейро), казалось бы, есть все, чего только можно пожелать: муж, стабильная работа, друзья. В действительности ее муж Хавьер (Фернан Мирас) — бездельник, уверовавший в свое гениальное художественное видение, коллеги в рекламном агентстве делают ставку на молодость, а ее готовы списать со счетов, а подруга слишком одержима проблемами со своим бывшим, чтобы выслушать Пилар. Экс-возлюбленный Пабло (Диего Торрес) регулярно возвращается в ее жизнь, каждый день она борется с мелкими неприятностями, но все-таки не жалуется. Пока однажды, проведя странный ритуал, не решает смело высказывать свои мысли по любому поводу.
Полнометражный режиссерский дебют Мартино Сайделис.
Вторая совместная работа актрисы Наталии Орейро и оператора Лучио Бонелли после фильма «Музыка в ожидании».
Актриса Наталия Орейро снималась в сериале «Среди каннибалов», один эпизод которого спродюссировал режиссер «Супер крейзи» Мартино Сайделис.
И Наталия Орейро, и Диего Торрес являются не только актерами, но также музыкальными исполнителями и композиторами, на счету которых есть международные хиты.
Четвертая совместная работа актрисы Наталии Орейро и продюсера Акселя Кушевацки после фильмов «Моя первая свадьба», «Вакольда» и «Я — Гильда».
Фильм является ремейком фильма «Без фильтра» чилийского режиссера Николаса Лопеса.
Первая актерская работа Маго Радагаста в полнометражном фильме.
Устав от привычной жизни, Пилар пускается во все тяжкие: начинает говорить всё, что на самом деле думает, и делать то, о чем давно мечтала. Жизнь вокруг нее встает с ног на голову.