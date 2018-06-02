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Re loca

Супер крейзи, 2018

2018 / Аргентина
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Главная героиня решает начать говорить окружающим всё, что она о них на самом деле думает.
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Причины посмотреть Факты О фильме

В ремейке фильма чилийского режиссера Николаса Лопеса «Без фильтра» Наталия Орейро доказывает, что любовь к Челентано и ранним отходам ко сну не дает молодежи преимуществ перед ней.

Режиссеры любой национальной кинематографии так или иначе обращаются к сюжету о гадком утенке. Его-то и выбирает для своего первого полного метра режиссер Мартино Сайделис и вместе со звездой «Дикого ангела» Наталией Орейро переносит на большой экран историю о Пилар, которая решила взбунтоваться против заносчивой молодежи. Кроме Орейро, в проекте приняла участие и другая звезда латиноамериканской музыки — Диего Торрес.

В жизни Пилар (Наталия Орейро), казалось бы, есть все, чего только можно пожелать: муж, стабильная работа, друзья. В действительности ее муж Хавьер (Фернан Мирас) — бездельник, уверовавший в свое гениальное художественное видение, коллеги в рекламном агентстве делают ставку на молодость, а ее готовы списать со счетов, а подруга слишком одержима проблемами со своим бывшим, чтобы выслушать Пилар. Экс-возлюбленный Пабло (Диего Торрес) регулярно возвращается в ее жизнь, каждый день она борется с мелкими неприятностями, но все-таки не жалуется. Пока однажды, проведя странный ритуал, не решает смело высказывать свои мысли по любому поводу.

 

 

Полнометражный режиссерский дебют Мартино Сайделис.

Вторая совместная работа актрисы Наталии Орейро и оператора Лучио Бонелли после фильма «Музыка в ожидании».

Актриса Наталия Орейро снималась в сериале «Среди каннибалов», один эпизод которого спродюссировал режиссер «Супер крейзи» Мартино Сайделис.

И Наталия Орейро, и Диего Торрес являются не только актерами, но также музыкальными исполнителями и композиторами, на счету которых есть международные хиты.

Четвертая совместная работа актрисы Наталии Орейро и продюсера Акселя Кушевацки после фильмов «Моя первая свадьба», «Вакольда» и «Я — Гильда».

Фильм является ремейком фильма «Без фильтра» чилийского режиссера Николаса Лопеса.

Первая актерская работа Маго Радагаста в полнометражном фильме.

 

Устав от привычной жизни, Пилар пускается во все тяжкие: начинает говорить всё, что на самом деле думает, и делать то, о чем давно мечтала. Жизнь вокруг нее встает с ног на голову.

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 24 сентября 2020
Премьера в мире 2 июня 2018
Возраст 16+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Мартино Сайделис
Мартино Сайделис
В ролях
Наталия Орейро
Наталия Орейро
Фернан Мирас
Фернан Мирас
Диего Торрес
Диего Торрес
Все актеры и съемочная группа
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Супер крейзи
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Пилар (Наталия Орейро) живёт с ленивым и вечно храпящим мужчиной, тайно вздыхает по старому другу и пытается удержаться на плаву в рекламном бизнесе. Но с каждым днём её дела всё хуже: босс нанимает юную инстаблогершу, чтобы придумывать более современный контент, воду отключают, машину эвакуируют. В общем, сплошная чёрная полоса. Но одна случайная встреча ночью меняет жизнь Пилар: по совету таинственного старика она проводит ритуал и просыпается совсем другим человеком. Вот только героиня ещё…
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au6574779 24 сентября 2020, 22:13
ФИЛЬМ РЕЛОКА ПРЕКАСНЫЙ СУПЕРСКИЙ ОТЛИЧНЫЙ НАТАЛЬЯ ОРЕЙРО В НЕМ СУПЕР ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВАЯ ПРЕКРАСНАЯ АКТРИСА СУПЕРСКАЯ КЛАССНАЯ ! АКТРИСА ПРЕКАСНО… Читать дальше…
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11 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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