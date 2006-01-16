Красавица Эсперанса Муньос, она же Монита, — профессиональный боксер в категории полулегкого веса. Однако ей приходится оставить боксерский ринг после серьезной травмы руки. Монита вынуждена искать работу, чтобы обеспечивать своего ни на что не годного дружка и его мать. В поисках работы Монита приходит в частную компанию, хозяином которой является Мартин Кесада, оставивший свое увлечение автомобильными гонками после трагической гибели жены и смерти родителей. Он долгое время странствовал, переживая смерть своих близких. Но в момент его встречи с Монитой у него уже есть невеста — честолюбивая и фривольная Констанца. Мартин принимает Эсперансу на работу в качестве своей персональной ассистентки, и она постепенно становится неотъемлемой частью его жизни, особенно после того, как он решает усыновить троих бездомных детей.