Ты — моя жизнь (2006 - 2007)

Sos Mi Vida 18+
Год выпуска 2006
Страна Аргентина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал El Trece
Продолжительность сериала 232 часа 0 минут

О чем сериал

Красавица Эсперанса Муньос, она же Монита, — профессиональный боксер в категории полулегкого веса. Однако ей приходится оставить боксерский ринг после серьезной травмы руки. Монита вынуждена искать работу, чтобы обеспечивать своего ни на что не годного дружка и его мать. В поисках работы Монита приходит в частную компанию, хозяином которой является Мартин Кесада, оставивший свое увлечение автомобильными гонками после трагической гибели жены и смерти родителей. Он долгое время странствовал, переживая смерть своих близких. Но в момент его встречи с Монитой у него уже есть невеста — честолюбивая и фривольная Констанца. Мартин принимает Эсперансу на работу в качестве своей персональной ассистентки, и она постепенно становится неотъемлемой частью его жизни, особенно после того, как он решает усыновить троих бездомных детей.

В ролях
Наталия Орейро
Карла Петерсон
Факундо Арана
Гризельда Сицилиани
Карлос Беллосо
Элиас Виньолес
6.5
12 голосов
6.8 IMDb
Сезоны
Ты — моя жизнь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 232 эпизода
 
