Персоны
Тео Ангелопулос
Награды
Награды и номинации Тео Ангелопулос
Theo Angelopoulos
О персоне
Фильмография
Новости
Каннский кинофестиваль 1998
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Каннский кинофестиваль 1995
Главный приз жюри
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1984
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1975
Параллельные секции
Победитель
Каннский кинофестиваль 1991
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1977
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1988
Silver Lion
Победитель
C.I.C.A.E. Award
Победитель
Best Film
Победитель
Sergio Trasatti Award
Победитель
OCIC Award
Победитель
Competition
Победитель
Prize of the Students of the University 'La Sapienza'
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1980
FIPRESCI Prize
Победитель
Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1986
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1989
Форум нового кино
Победитель
Берлинале 1975
Форум нового кино
Победитель
Берлинале 1973
Форум нового кино
Победитель
Берлинале 1971
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Победитель
Берлинале 2004
Золотой берлинский медведь
Номинант
