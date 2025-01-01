Меню
Сара Полсон
Награды
Награды и номинации Сары Полсон
Sarah Paulson
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Победитель
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
