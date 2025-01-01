Меню
Спенсер Трэйси
Награды
Награды и номинации Спенсер Трэйси
Spencer Tracy
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Спенсер Трэйси
Оскар 1939
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1938
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1968
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1962
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1961
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1959
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1956
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1951
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1937
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1955
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 1954
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1968
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1961
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1959
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
Best Foreign Actor
Номинант
