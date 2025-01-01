Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Стэнли Кубрик
Награды
Награды и номинации Стэнли Кубрик
Stanley Kubrick
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Стэнли Кубрик
Оскар 1969
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1988
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 1976
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1972
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1965
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1972
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1961
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Best Direction
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
Best Screenplay
Номинант
Best Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучший фильм
Номинант
UN Award
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best British Screenplay
Номинант
Best British Screenplay
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1997
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1972
Best Foreign Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1962
Golden Lion
Номинант
Золотая малина 1981
Худший режиссер
Номинант
ММКФ 1969
Лучший полнометражный фильм
Номинант
«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных
Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+
Три свежих фильма сентября, о которых скоро все будут говорить – Майкл Дуглас в одном из них великолепен
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667