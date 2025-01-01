Меню
Мелисса МакКарти
Награды
Melissa McCarthy
Награды и номинации Мелиссы МакКарти
Оскар 2019
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2012
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2019
Худшая женская роль
Победитель
Премия за восстановление репутации
Победитель
Золотая малина 2025
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2015
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Comedic Genius Award
Победитель
Лучший бой
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Лучший бой
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Best Comedic Performance
Победитель
Best Gut-Wrenching Performance
Победитель
Best Gut-Wrenching Performance
Победитель
Прорыв года
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший бой
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
Лучший бой
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
