Киноафиша
Персоны
Кэл Пенн
Награды
Награды и номинации Кэла Пенна
Kal Penn
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Кэла Пенна
MTV Movie & TV Awards 2005
Best Musical Performance
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Best Musical Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
