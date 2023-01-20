Этого сказочника знают все россияне, даже если не помнят имени: что с ним стало

Актер Александр Леньков сыграл в невероятном количестве фильмов. При этом большинство из его ярких ролей были эпизодическими, поэтому, увидев фотографию мужчины, российский зритель вспомнит эту приятную внешность, но не скажет, где именно он ее видел.

Главным амплуа этого артиста был образ доброго сказочника. И просто невозможно перечислить все его роли в волшебных детских картинах. Он сыграл в фильме «По секрету всему свету», «Остров ржавого генерала» и «Тайна Снежной королевы». Были в его фильмографии и работы о трудностях взрослой жизни, но они не стали для мужчины такими же успешными.

Актер с лучезарной улыбкой и озорным взглядом всегда радовал маленьких зрителей своими появлениями на экране. Но мало кто знает, что ради такого эффекта ему приходилось усердно трудиться. Леньков часто снимался, и ему нравилось, что он может повеселить детей. Однако из-за своей занятости он слишком поздно обнаружил, что тяжело болен. Лечение не помогло, и в возрасте 70 лет добрый сказочник умер.