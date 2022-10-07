Нищета заставила: вы точно не знали о «карьере» нескладного холостяка из «Зимней вишни»

На счету Александра Ленькова было более 200 работ в театре и на экране. Но зрители больше всего запомнили его как нескладного холостяка из «Зимней вишни». И это несмотря на то, что известность пришла к Ленькову намного раньше — после его участия в картинах «Ключи от неба» и «Дайте жалобную книгу». Он быстро стал востребованным актером, и хотя чаще всего его приглашали на роли второстепенных персонажей, Александр блестяще «отыгрывал» своих героев.

Но мало кто из поклонников Ленькова догадывался о том, какой он в семье. Актер очень тепло и заботливо относился к жене, с которой познакомился еще в школе. А когда в 1969 году у них родилась дочка Катя, радости Александра не было предела. Со всех съемок он быстрее спешил домой, а с гастролей привозил чемоданы подарков для любимых женщин. Леньков соглашался на любые роли, чтобы прокормить семью.

Более того, во времена тотального дефицита и нищеты Елена и Екатерина выходили из дома в красивой и модной одежде. Оказалось, что актер научился шить, чтобы самому создавать костюмы и платья для них. Позже он также освоил производство несложной мебели для дома.