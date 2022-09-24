Проклятье программы «Спокойной ночи, малыши!»: почему всех ведущих шоу постигла жуткая участь

С программой «Спокойной ночи, малыши!» засыпали миллионы советских и российских детей. Но повзрослевшие зрители даже не догадываются, какая участь постигла их любимых ведущих.

Фокусник Амаяк Акопян долгие годы борется с вредной привычкой. Когда начался спад в карьере, артист пристрастился к бутылке. Особенно фокусника подкосила смерть отца в 2005 году. Каждое утро Акопяна начиналось с рюмки коньяка, пока врачи строго-настрого не запретили ему пить. Сейчас артист завязал с алкоголем – держаться ему помогает вторая жена. Но Амаяк Акопян навсегда растерял свой веселый нрав.

«Внутри все настолько угасло, что порой мне кажется, что я хоть и живу, но уже больше наблюдаю за всем со стороны», — признавался он в интервью.

Татьяна Судец, экранная Тетя Таня, отдала программе 25 лет жизни. Личная жизнь артистки не складывалась: она трижды была замужем, и все ее мужья были алкоголиками. Но самой большой потерей для Судец стала смерть ее первенца Андрея. Тело 24-летнего молодого человека нашли под горой щебня – его убили грабители. Татьяна Судец рассказывает, что до сих пор не может смириться с гибелью Андрея – и всю себя отдает дочери и внукам.

Александр Леньков подарил свой голос гному Буквоежке и Нафаньке из мультфильма про домовенка Кузю, также он радовал детей, ведя программу «Спокойной ночи, малыши!». Любовь к работе подкосила его здоровье. Когда артист все-таки дошел до врачей, ему поставили диагноз рак желудка в последней стадии.

Серия операций не спасла Ленькова – в 2014 году он скончался.

Владимир Ухин, «дядя Володя», 30 лет вел знаменитую передачу. Артист пережил множество жизненных драм. Первая жена потеряла их долгожданного ребенка. В 62 года вторая жена наконец актера осчастливила его и родила первенца. Но у артиста была и другая проблема – он часто прикладывался к бутылке. В 90-е годы некогда востребованный Ухин страдал от болезней и даже приобрел страх сцены.

В 2012 году он скончался от третьего инсульта.

Валентину Леонтьеву юные зрители помнят как тетю Валю. Леонтьева работала на износ, из-за чего распался ее первый брак. Второй муж оказался более понимающим – именно он воспитывал их маленького сына Диму, пока Леонтьева снималась в телепередачах. Постепенно брак распадался, а в 90-е годы начала рушиться и карьера Валентины Леонтьевой. В нулевых она сломала шейку бедра и сын сослал ее к родственникам в Ульяновскую область. В 2007 году она, ослепшая и прикованная к постели, умерла.