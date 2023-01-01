Глаза Лоры Марс, 1978

Фотографии, которые делает Лаура Марс пользуются скандальной славой в Нью-Йорке. Постановочные сценки, изображающие убийство — ее конек. Однажды странные видения начинают беспокоить Лауру: она в идит убийства своих лучших друзей, видит глазами убийцы. Для нее, всегда «придумывающей» смерть на фотографии, самое мучительное знать, что она не может ничего изменить. Друзья погибают один за другим, но есть еще надежда на детектива Джона Невила, который, как никто, понимает Лауру и не верит в ее виновность…