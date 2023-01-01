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Глаза Лоры Марс Глаза Лоры Марс
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Eyes of Laura Mars

Глаза Лоры Марс, 1978

1978 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Фотографии, которые делает Лаура Марс пользуются скандальной славой в Нью-Йорке. Постановочные сценки, изображающие убийство — ее конек. Однажды странные видения начинают беспокоить Лауру: она в идит убийства своих лучших друзей, видит глазами убийцы. Для нее, всегда «придумывающей» смерть на фотографии, самое мучительное знать, что она не может ничего изменить. Друзья погибают один за другим, но есть еще надежда на детектива Джона Невила, который, как никто, понимает Лауру и не верит в ее виновность…

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1978
Премьера в России 2 августа 1978
Премьера в мире 2 августа 1978
Возраст 18+
Режиссер
Ирвин Кершнер
Ирвин Кершнер
В ролях
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф
Рене Обержонуа
Рауль Хулиа
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Глаза Лоры Марс 2 постера
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