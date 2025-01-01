Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Он, Она и Чехов
Билеты от 2500₽
Киноафиша Он, Она и Чехов

Спектакль Он, Она и Чехов

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Фантазии по произведениям А. П. Чехова

Спектакль «Чеховское утро» предлагает зрителям уникальное театральное путешествие по мотивам произведений великого русского писателя. В центре истории — встреча двух совершенно разных людей, чьи судьбы пересекаются в одно утро. Это случайная встреча или роковая? И как повлияет она на их жизнь?

Он и Она

ОН — старше её в два раза. Он пережил многое, но утратил былую страсть к жизни. Разочаровавшись в своем прошлом и не сумев реализовать себя как писатель, он находит утешение в простых радостях: рыбалке и рисовании этюдов. Его жизнь замедлилась, и кажется, что его мечты давно ушли в прошлое. ОНА — полная противоположность. Молодая, энергичная, полная желаний и стремлений, она не может остановиться, всё время в поисках себя. Её внутренний мир бурлит, и она постоянно стремится к новым ощущениям и познаниям, несмотря на свою рассеянность и непостоянство.

Судьбоносная встреча

Между этими двумя героями не сразу возникает понимание. Однако, их общая любовь к творчеству Чехова становится той искрой, которая пробуждает в них взаимное влечение. В мгновение ока они преодолевают временные и психологические барьеры и начинают чувствовать, что знакомы уже долгое время, понимая друг друга без слов.

Время для размышлений

Эта встреча, хоть и короткая, оставляет глубокий след в душах обоих. Через несколько часов общения, они оба начинают переосмысливать свою жизнь, свои мечты и желания. Однако, стоит ли им было искать этой встречи? Изменит ли она их жизни? Ответ на эти вопросы зрители смогут найти в ходе спектакля, который погружает в мир Чехова, но с современным взглядом на вечные вопросы любви, поисков себя и смысла существования.

Режиссер
Константин Демидов
В ролях
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Василий Бочкарев
Василий Бочкарев
Андрей Березин (виолончель)
Игнат Красиков (кларнет)

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 2500 ₽

В других городах

Уфа, 14 ноября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Любовь и смерть Зинаиды Райх
16+
Драма
Любовь и смерть Зинаиды Райх
29 октября в 19:30 РАМТ
от 3500 ₽
Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
23 августа в 19:00 Москонцерт-холл
от 800 ₽
Первое свидание
16+
Мюзикл
Первое свидание
13 сентября в 14:00 МДМ
от 1700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше