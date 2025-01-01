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Онегин
Билеты от 1000₽
Киноафиша Онегин

Спектакль Онегин

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

На сцене — звезды театра и кино

Спектакль «Онегин», созданный по роману в стихах А.С. Пушкина, представляет собой увлекательную и необычную интерпретацию классического произведения. В этой версии «Онегина» зрители увидят яркие и многослойные комментарии к роману, которые предлагают новый взгляд на знакомую историю.

Сюжет и персонажи
В спектакле участвуют лишь четыре персонажа, что позволяет сосредоточиться на глубине характеров и взаимодействии между ними. Герои иногда интерпретируют сюжет, а иногда дают парадоксальные и современные комментарии к действиям. Это позволяет «разрушить» привычное восприятие Пушкина и освежить его произведение для зрителей.

Современные акценты
«Онегин» в этой постановке — не только о прошлом, но и о настоящем. Пушкинский герой представлен как хипстер, что придает тексту актуальность. Акценты в спектакле смещаются на глубокие философские вопросы, возникающие при столкновении прошлого и современности.

Музыка и исполнители
Композитор Алексей Айги создал музыку, которая становится не просто фоном, а важным элементом спектакля, а сам выходит на сцену вместе со своим ансамблем «4:33». Музыка в спектакле не только поддерживает, но и трансформирует роман в новый аудиовизуальный опыт.

Актеры
Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Ирина Пегова и Сергей Шнырев — все они обладают яркими театральными талантами, которые подчеркивают глубину текста и заставляют его «зазвучать» по-новому.

Режиссер
Наталья Семенова
В ролях
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Сергей Шнырев
Сергей Шнырев
Даниил Страхов
Даниил Страхов
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили
Алексей Айги и ансамбль «4'33''»

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Омск, 23 ноября
Концертный зал Омской филармонии Омск, Ленина, 27а
18:00 от 1990 ₽

Фотографии

Онегин Онегин Онегин Онегин Онегин Онегин Онегин Онегин Онегин Онегин Онегин Онегин

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