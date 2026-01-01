Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Александр Рогожкин
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Награды и номинации Александр Рогожкин
Aleksandr Rogozhkin
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Награды
Награды и номинации Александр Рогожкин
ММКФ 2002
Лучший режиссер
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Окно в Европу 2002
Лучший фильм
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 1999
Полнометражный фильм
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 1995
Полнометражный фильм
Победитель
Окно в Европу 1995
Лучший фильм
Победитель
Берлинале 1990
Соревнование
Победитель
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2006
Полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2004
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1994
Полнометражный фильм
Номинант
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