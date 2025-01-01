Меню
Персоны
Алексей Учитель
Награды
Награды и номинации Алексея Учителя
Награды и номинации Алексея Учителя
ММКФ 2005
Золотой Святой Георгий
Победитель
Окно в Европу 2003
Лучший фильм
Победитель
ММКФ 2003
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2000
Гран-при (Второй приз)
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2008
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1995
Полнометражный фильм
Номинант
