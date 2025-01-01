Меню
Ф. Мюррэй Абрахам
Награды
Награды и номинации Ф. Мюррэй Абрахам
F. Murray Abraham
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Ф. Мюррэй Абрахам
Оскар 1985
Лучшая мужская роль
Победитель
Золотой глобус 1985
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
