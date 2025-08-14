Меню
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор

14 августа 2025

14 августа 2025 19:34
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор

Интернет-рассказ превратился в народную историю.

История «Вояжей Степаныча» началась не с киностудии, а в Сети. В начале 2000-х в интернете появился рассказ «Сиамский вояж Степаныча», написанный под псевдонимом Бедный студент (Дмитрий Васильев).

Ненормативная, но живая и смешная история о простом шофёре, попавшем в череду абсурдных приключений, разошлась по форумам и попала в поле зрения режиссёра Максима Воронкова. Он выкупил права и превратил её в сценарий — сначала одного фильма, а потом целой трилогии.

Тайский вояж Степаныча (2005)

Степаныч (Илья Олейников) живёт по схеме «работа-дом-семья». Всё меняется, когда 1 января, проверяя форсунки на работе, он случайно срывает ограбление и получает путёвку в Таиланд.

Вместо семьи с ним едет карточный шулер Сеня — и в отпуск вмешиваются криминальные разборки с братьями Качко и олигархом Вахой Воркутидзе. Уже в первой части появляются реальные прототипы персонажей, а сам фильм превращает курортную поездку в цепь безумных ситуаций, романтических интрижек и погонь. Сегодня оценка у картины остановилась на 6 баллах.

Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор

Испанский вояж Степаныча (2006)

Вторая часть стала более лиричной. Степаныч и жена Люся (Любовь Полищук) после череды недоразумений едут в круиз по Средиземному морю. Семейный конфликт сменяется примирением, а отпуск оборачивается неожиданными новостями — и у Степаныча, и у его друзей Сени и Маши ожидается пополнение.

Фильм стал одним из последних в карьере Полищук: в ноябре 2006 года актрисы не стало, и судьба продолжения оказалась под вопросом. Оценка составляет 4,5, сказалась вторичность ленты. Но если юмор прежней части вам понравился, то и тут не разочаруетесь.

Мексиканский вояж Степаныча (2012)

Третья часть вышла спустя шесть лет и уже без Полищук. Здоровье Олейникова было подорвано, и фильм приобрёл иной тон — усталый герой ищет «смысл жизни» и снова оказывается втянут в аферу.

На этот раз цель — вывести на чистую воду Ваху Воркутидзе, скрывшегося в Мексике (роль исполнил Жан Даниэль). Степаныч и Сеня устраивают хаос в Канкуне, чтобы выманить олигарха, но тот умудряется сбежать. Финал — новогоднее празднование и улыбки, хотя зрители восприняли ленту негативно. Единственная часть, которой можно пренебречь.

Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор

Точка в истории

Через полгода после премьеры третьего фильма не стало Ильи Олейникова. «Вояжи Степаныча» завершились, оставив за собой репутацию лёгкой народной комедии, которая в 2000-х заняла нишу семейного юмора.

Сегодня трилогия почти не появляется в телеэфире и является позабытой, но если вам хочется абсурной комедии и вы скучаете по творчеству Олейникова, но устали пересматривать «Городок», смело включайте ее.

«Эта братская могила»: что по мнению Стоянова «убило» культовый «Городок».

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
