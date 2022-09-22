Как выглядит Лось из «Шаг вперед 2»: армянские корни дали о себе знать

Актер Адам Севани из популярного фильма «Шаг вперед 2: Улицы» сейчас считается одним из самых популярных представителей армянской диаспоры в США. Роль Лося принесла 16-летнему на тот момент Адаму Манучаряну (это настоящая фамилия актера) небывалую популярность.

Любовь к танцам жила в Адаме с детства, ведь его отец Гагик Манучарян — профессиональный хореограф. Поэтому еще до съемок в самой популярной танцевальной киносаге Адам выступал на сцене в составе калифорнийского коллектива NLT.

Роль Лося, принесшую ему премию Young Hollywood Award как лучшему молодому актеру, Севани считает своей самой большой удачей. И неудивительно, ведь к ней он возвращался еще дважды. А в 2012 году Адам покорил Интернет ремейком легендарного клипа Майкла Джексона Thriller, еще раз доказав, что ему подвластен почти любой стиль танца.

Сейчас 30-летний Севани по-прежнему строит актерскую карьеру, а также готовит к выходу собственное танцевальное шоу.