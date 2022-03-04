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Люси и Деpи
Lucy and Desi
Люси и Деpи, 2022
2022 / США
Трейлер
7.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Жанр:
документальный
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7.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
4 марта 2022
Премьера в мире
4 марта 2022
Режиссер
Эми Полер
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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