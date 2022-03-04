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Люси и Деpи Люси и Деpи
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Lucy and Desi

Люси и Деpи, 2022

2022 / США
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 4 марта 2022
Премьера в мире 4 марта 2022
Режиссер
Эми Полер
Эми Полер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Люси и Деpи 2 постера
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