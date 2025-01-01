Меню
Милош Форман
Награды
Награды и номинации Милоша Формана
Milos Forman
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Милоша Формана
Оскар 1985
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1976
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1997
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1971
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1985
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1976
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1982
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Best Direction
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучший фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Best Direction
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1965
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2000
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1997
Лучший фильм
Победитель
