Не в свои сани не садись
Билеты от 400₽
Киноафиша Не в свои сани не садись

Спектакль Не в свои сани не садись

12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О спектакле

Комедия любви и интриг по Островскому

Искромётная комедия по пьесе Островского «Не в свои сани не садись!» в исполнении яркого режиссёра Романа Самгина и талантливого художника-сценографа Ольги Шагалиной создаёт уникальное праздничное настроение, где царят любовь, честность и справедливость. Это спектакль, который нельзя пропустить!

Сюжет и главные герои

Действие происходит в уездном городе Черёмухине. Дочь местного купца влюбляется в заезжего молодца — отставного кавалериста. Он привлекает её не только красотой, но и красноречием. Однако у офицера свои цели — он стремится выгодно жениться для улучшения своего материального положения. Отец девушки, осознавая истинные намерения жениха, решает устроить ему проверку.

Атмосфера спектакля

В постановке присутствуют музыка, песни, танцы и пластика, что создаёт атмосферу настоящего праздника. Позитивное настроение и романтика романсов в исполнении блестящего актёрского состава никого не оставят равнодушным.

Актуальность классики

Темы дворянства и купечества, любви и интриг, моральных норм и нравов XIX века всё ещё актуальны сегодня. Пьеса классика Александра Островского находит отклик в сердцах зрителей всех возрастов. Спектакль продемонстрирует мастерство актёров и перенесёт вас в мир театра и романтики.

Приходите на «Не в свои сани не садись!» — это возможность насладиться классической комедией и ярким исполнением выдающихся артистов!

Режиссер
Роман Самгин
Роман Самгин
В ролях
Ирина Муравьева
Ирина Муравьева
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Сергей Кемпо
Сергей Кемпо
Егор Морозов
Егор Морозов
Полина Куценко

Купить билет на спектакль Не в свои сани не садись

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
14 декабря воскресенье
20:00
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
от 400 ₽
31 декабря среда
14:00
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
от 400 ₽
18:00
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
от 400 ₽
10 января суббота
20:00
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
от 400 ₽
21 января среда
19:00
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
от 400 ₽
8 февраля воскресенье
19:30
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
от 400 ₽
9 марта понедельник
19:30
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
от 400 ₽
14 апреля вторник
19:00
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
от 400 ₽

Фотографии

Не в свои сани не садись Не в свои сани не садись Не в свои сани не садись Не в свои сани не садись

