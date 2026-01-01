Спектакль Творческий вечер народной артистки Ирины Муравьевой

Творческий вечер народной артистки Ирины Муравьевой
О спектакле

Творческий вечер Ирины Муравьёвой в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный творческий вечер актрисы и народной артистки России Ирины Муравьёвой. Она является одной из самых ярких звезд советского и российского кино, известной благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал» и многим другим.

На встрече Ирина прочитает свои любимые стихотворения и поделится воспоминаниями о своем творчестве. Вы сможете узнать о судьбоносных моментах, юмористических историях и курьезах, с которыми ей приходилось сталкиваться на съемках и репетициях, а также о том, что осталось за кадром.

Творческий вечер Ирины Муравьёвой – это редкая возможность увидеть любимую актрису в камерной обстановке, без грима и в роли самой себя. Не упустите шанс пообщаться с ней и погрузиться в мир ее вдохновения и творчества!

В ролях
Ирина Муравьева
Октябрь
15 октября четверг
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 1700 ₽

