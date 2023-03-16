Комедийный сериал Пита Дэвидсона «Ничегошеньки» получил дату премьеры

Многосерийная комедия с Питом Дэвидсоном «Ничегошеньки» (Bupkis) получила официальную дату выхода. Премьера сериала состоится 4 мая на потоковом сервисе Peacock. Эпизоды будут длиться по тридцать минут.

Концептуально проект напоминает «Умерь свой энтузиазм» с Ларри Дэвидом и фильм с Дэвидсоном «Король Стейтен-Айленда», потому что история вдохновлена личной жизнью центральной звезды. Кроме того, он выступил соавтором сценария. В предстоящем шоу документальный подход с четко прописанным сюжетом сочетается с абсурдным юмором и специфическим мировоззрением Дэвидсона.

Дэвидсон сыграл самого себя, а его бойкого дедушку и маму воплотили Джо Пеши («Славные парни») и, соответственно, Иди Фалько («Клан Сопрано»). В сериале будет много приглашенных звезд, в числе которых коллега Дэвидсона по слэшеру «Тела, тела, тела» Чейз Суи Уондерс, а также уважаемые комедианты Чарли Дэй, Кенан Томпсон, Рэй Романо, Саймон Рекс, Брэд Гэррет и Надя Дажани. Написанием сценария с Дэвидсоном занимались Дэйв Сирус («Король Стейтен-Айленда») и Джудай Миллер («По друзьям»), также выступающий шоураннером. Режиссером пилотной серии стал Джейсон Орли («Взрослеть на полную»).