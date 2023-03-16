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Киноафиша Новости Комедийный сериал Пита Дэвидсона «Ничегошеньки» получил дату премьеры

Комедийный сериал Пита Дэвидсона «Ничегошеньки» получил дату премьеры

16 марта 2023 15:09
Комедийный сериал Пита Дэвидсона «Ничегошеньки» получил дату премьеры

В шоу также сыграли Джо Пеши и Иди Фалько.

Многосерийная комедия с Питом Дэвидсоном «Ничегошеньки» (Bupkis) получила официальную дату выхода. Премьера сериала состоится 4 мая на потоковом сервисе Peacock. Эпизоды будут длиться по тридцать минут.

Концептуально проект напоминает «Умерь свой энтузиазм» с Ларри Дэвидом и фильм с Дэвидсоном «Король Стейтен-Айленда», потому что история вдохновлена личной жизнью центральной звезды. Кроме того, он выступил соавтором сценария. В предстоящем шоу документальный подход с четко прописанным сюжетом сочетается с абсурдным юмором и специфическим мировоззрением Дэвидсона.

Комедийный сериал Пита Дэвидсона «Ничегошеньки» получил дату премьерыКомедийный сериал Пита Дэвидсона «Ничегошеньки» получил дату премьерыКомедийный сериал Пита Дэвидсона «Ничегошеньки» получил дату премьеры
Комедийный сериал Пита Дэвидсона «Ничегошеньки» получил дату премьеры

Дэвидсон сыграл самого себя, а его бойкого дедушку и маму воплотили Джо Пеши («Славные парни») и, соответственно, Иди Фалько («Клан Сопрано»). В сериале будет много приглашенных звезд, в числе которых коллега Дэвидсона по слэшеру «Тела, тела, тела» Чейз Суи Уондерс, а также уважаемые комедианты Чарли Дэй, Кенан Томпсон, Рэй Романо, Саймон Рекс, Брэд Гэррет и Надя Дажани. Написанием сценария с Дэвидсоном занимались Дэйв Сирус («Король Стейтен-Айленда») и Джудай Миллер («По друзьям»), также выступающий шоураннером. Режиссером пилотной серии стал Джейсон Орли («Взрослеть на полную»).

Фото: Peacock
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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