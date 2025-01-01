Меню
Джо Пеши
Joe Pesci
Награды и номинации Джо Пеши
Оскар 1991
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2020
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1981
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2020
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1991
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
BAFTA 2020
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1999
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Best Comedic Performance
Номинант
Берлинале 2007
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
