Марчелло Мастроянни
Награды
Награды и номинации Марчелло Мастроянни
Marcello Mastroianni
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Марчелло Мастроянни
Оскар 1988
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1978
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1963
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1987
Лучший актер
Победитель
Каннский кинофестиваль 1970
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 1965
World Film Favorite - Male
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1966
World Film Favorite - Male
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best Foreign Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best Foreign Actor
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1993
Лучший актер второго плана
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1990
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1989
Лучший актер
Победитель
