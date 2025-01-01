Меню
Терри Гиллиам
Награды
Награды и номинации Терри Гиллиам
Terry Gilliam
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Терри Гиллиам
Оскар 1986
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Special Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2015
Fondazione Mimmo Rotella Special Award
Победитель
Fondazione Mimmo Rotella Special Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2013
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1991
Silver Lion
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1991
Приз зрительских симпатий
Победитель
Берлинале 1996
Золотой берлинский медведь
Номинант
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Номинант
