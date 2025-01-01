Меню
Киноафиша Персоны Джеймс Кэмерон Награды

Награды и номинации Джеймс Кэмерон

James Cameron
Награды и номинации Джеймс Кэмерон
Оскар 1998 Оскар 1998
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Оскар 2023 Оскар 2023
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Directing for Non-Fiction Programming
Номинант
 Outstanding Directing for Non-Fiction Programming
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Best Director
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010 Венецианский кинофестиваль 2010
Most Creative 3D Film Stereoscopic Film of the Year
Победитель
Золотая малина 1986 Золотая малина 1986
Худший сценарий
Победитель
