Джеймс Кэмерон
Награды
Награды и номинации Джеймс Кэмерон
James Cameron
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джеймс Кэмерон
Оскар 1998
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Оскар 2023
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2010
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1998
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Directing for Non-Fiction Programming
Номинант
Outstanding Directing for Non-Fiction Programming
Номинант
BAFTA 2010
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Best Director
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Most Creative 3D Film Stereoscopic Film of the Year
Победитель
Золотая малина 1986
Худший сценарий
Победитель
