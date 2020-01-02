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Признание
Киноафиша Признание

Спектакль Признание

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

История офицера, судьба империи и цена ошибки

«Признание» — это захватывающая драма, повествующая о жизни молодого поручика царской армии, мечтающего о славе и любви. Главный герой (в исполнении Глеба Матвейчука) стремится к высоким целям, но одна роковая ошибка переворачивает его жизнь. Вместо мечтаний о подвигах его ожидают разочарования и боль, а рядом оказывается не возлюбленная, а таинственный комиссар (Александр Балуев), требующий лишь одного — признания.

Сюжет, переплетённый с историей России
На фоне судьбы героя зрители смогут почувствовать атмосферу переломного периода Российской Империи. Спектакль умело погружает в эмоциональные переживания эпохи, когда личные амбиции сталкиваются с историческими катаклизмами.

Музыка и романсы, которые не оставят равнодушными
Постановка сопровождается живыми акустическими исполнениями известных русских романсов, что придаёт спектаклю особое настроение. Нежные и проникновенные мелодии на гитаре сопровождают путь героя от романтических грез к осознанию тяжелой истины.

Продолжение творческого тандема
Этот спектакль — не первый опыт сотрудничества Александра Балуева и Глеба Матвейчука. В 2014 году они уже представили на сцене мюзикл «Территория страсти», основанный на произведении «Опасные связи» Шадерло де Лакло. Теперь же они возвращаются с новой, не менее драматичной и глубокой историей.

Не пропустите «Признание» — постановку, которая не только расскажет о личной драме, но и заставит задуматься о великих исторических переменах.

Режиссер
Александр Балуев
Александр Балуев
В ролях
Александр Балуев
Александр Балуев
Глеб Матвейчук
Глеб Матвейчук
Мария Иващенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 26 сентября
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Признание Признание Признание Признание

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