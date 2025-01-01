1878 год. На исходе Русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский, который воюет на Балканском фронте в чине майора. Его молодая жена, княгиня Софья, не верит в гибель князя. Она проходит ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт на его поиски. Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию, но враги Раевского обвиняют его в предательстве родины. Спасти князя от каторги может только Софья. Для этого ей снова, уже в окружении верных друзей, придется отправиться в путешествие на Восток.