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Киноафиша Сериалы Княжна милосердия

Княжна милосердия (2024 - …)

Knyazhna miloserdiya 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

1878 год. На исходе Русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский, который воюет на Балканском фронте в чине майора. Его молодая жена, княгиня Софья, не верит в гибель князя. Она проходит ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт на его поиски. Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию, но враги Раевского обвиняют его в предательстве родины. Спасти князя от каторги может только Софья. Для этого ей снова, уже в окружении верных друзей, придется отправиться в путешествие на Восток.
 

В ролях
В ролях
Денис Нурулин
Денис Нурулин
Софья Присс
Софья Присс
Мария Порошина
Мария Порошина
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Александр Балуев
Александр Балуев
Толга Менди
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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