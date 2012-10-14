Многосерийная экранизация романа-эпопеи Василия Гроссмана о событиях времен Великой Отечественной войны. Виктор Штрум – ученый-физик, вместе со своей женой Людой и дочкой Надей – в эвакуации. Сын Людмилы от первого брака, Анатолий, как раз заканчивает военное училище и угождает в самое пекло – его отправляют в Сталинград. Хотя там, на войне, он найдёт не только боль и смерть, но и свою любовь. Но это лишь одна из многочисленных линий, которые разворачиваются в фильме. Пока родных Виктора Штрума расстреливают в Бердичеве или гноят в застенках НКВД, он продолжает работать и уже близок к опасному открытию. Но готов ли он отдать его в руки советской власти?

