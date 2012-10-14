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Постер сериала Жизнь и судьба
Постер сериала Жизнь и судьба
Постер сериала Жизнь и судьба
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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3 постера
Киноафиша Сериалы Жизнь и судьба

Жизнь и судьба (2012 - 2012)

Zhizn i sudba 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Многосерийная экранизация романа-эпопеи Василия Гроссмана о событиях времен Великой Отечественной войны. Виктор Штрум – ученый-физик, вместе со своей женой Людой и дочкой Надей – в эвакуации. Сын Людмилы от первого брака, Анатолий, как раз заканчивает военное училище и угождает в самое пекло – его отправляют в Сталинград. Хотя там, на войне, он найдёт не только боль и смерть, но и свою любовь. Но это лишь одна из многочисленных линий, которые разворачиваются в фильме. Пока родных Виктора Штрума расстреливают в Бердичеве или гноят в застенках НКВД, он продолжает работать и уже близок к опасному открытию. Но готов ли он отдать его в руки советской власти?
 

В ролях
В ролях
Александр Балуев
Александр Балуев
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Полина Агуреева
Полина Агуреева
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов
Лика Нифонтова
Лика Нифонтова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.8 IMDb
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Сезоны
Жизнь и судьба - Сезон 1 Сезон 1
2012, 12 эпизодов
 
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