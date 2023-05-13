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Киноафиша Новости Каннский кинорынок: анонсированы новые фильмы с Дэйзи Ридли, Изабель Юппер и Эмилией Джонс

Каннский кинорынок: анонсированы новые фильмы с Дэйзи Ридли, Изабель Юппер и Эмилией Джонс

13 мая 2023 17:24
Каннский кинорынок: анонсированы новые фильмы с Дэйзи Ридли, Изабель Юппер и Эмилией Джонс

Ридли сыграет у режиссера «Казино Рояль», Юппер — в триллере об убийце, а Джон снимается в романтической драме.

Ресурс Deadline поделился свежей порцией новостей с Каннского кинорынка. Журналисты выяснили, в каких проектах в ближайшее время будут сниматься Дэйзи Ридли (франшиза «Звездные войны»), Изабель Юппер («Она») и Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей»).

Ридли договорилась о ведущей роли в остросюжетном экшен-триллере «Уборщица» (Cleaner), который позиционируется зрелищем в духе первого «Крепкого орешка». Режиссером выступит жанровый мастер Мартин Кэмпбелл («Казино Рояль»). Съемки начнутся в конце лета.

Действие развернется в современном Лондоне. По сюжету, в разгар вечеринки, проходящей в небоскребе энергетической компании, группа радикалов берет в заложники порядка трехсот человек и угрожает всех взорвать. Спасать положение придется молодой девушке Джои Лок — в прошлом она была солдатом, но теперь подрабатывает мойщицей окон. Нюанс в том, что она находится снаружи здания на высоте 90-го этажа. Каким-то образом героине придется обезвредить террористов и вывести на чистую воду коррумпированных сотрудников корпорации, которые втайне действуют вместе с захватчиками.

Каннский кинорынок: анонсированы новые фильмы с Дэйзи Ридли, Изабель Юппер и Эмилией Джонс

Что касается Юппер, то французская звезда договорилась об участии в англоязычном психологическом триллере в духе лент Альфреда Хичкока под названием «Свободные радикалы» (Luckiest Girl Alive). Другую ведущую роль сыграет Финн Уиттрок («Рэтчед»), а снимет фильм инди-постановщик Ксиа Магнус («Санзару») по сценарию, написанному в соавторстве с Алиссой Полк.

В основу лег одноименный рассказ лауреата Нобелевской премии Элис Манро, опубликованный в журнале The New Yorker. В центре повествования окажутся опасные взаимоотношения больной пожилой женщины (Юппер) и молодого убийцы в бегах (Уиттрок). В команду продюсеров входит Александра Милчэн («Тар»).

Каннский кинорынок: анонсированы новые фильмы с Дэйзи Ридли, Изабель Юппер и Эмилией Джонс

Эмилия Джонс подписалась на ведущую роль в романтической драме «Чарли и Харпер» (Charlie Harper). Ее экранным партнером выступит Тоби Уоллес («Пистолет»). Постановкой в дуэте займутся клипмейкер Мак Элдридж и Том Дин. Оригинальный сценарий написал Дин.

В картине речь пойдет о взаимоотношениях девушки Харпер (Джонс) и ее молодого человека Чарли (Уоллес). Они покидают родной город, чтобы начать совместную жизнь в новом месте, но вскоре они сталкиваются с трудностями. Харпер — очень целеустремленная девушка, благодаря чему ей удается устроиться шеф-поваром в ресторан, в то время как Чарли терпит сплошные неудачи. В повествовании имеются скачки во времени, а события будут показаны с разных точек зрения.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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